Guess ? Aktie: Ruhe bewahren!

In den letzten zwei Wochen wurde Guess? von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen beschäftigt haben. In den letzten Tagen wurden jedoch hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Das Stimmungsbild ändert sich, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da bei Guess? keine Auffälligkeiten festgestellt wurden, wird auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigt keine signifikanten Unterschiede und wird daher ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Im Branchenvergleich Aktienkurs hat Guess? im vergangenen Jahr eine Rendite von 23,48 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt das Unternehmen damit 24,18 Prozent über dem Durchschnitt (-0,71 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt -6,21 Prozent, wobei Guess? aktuell 29,68 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Mit einer Dividendenrendite von 5,33 Prozent liegt Guess? 1,93 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 3,4 Prozent. Dies macht die Aktie zu einem lukrativen Investment im Vergleich zur Branche "Spezialität Einzelhandel". Aus diesem Grund erhält sie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung.