Guess Aktie: Kaufsignal bei 20,80 EUR erwartet - Quartalszahlen in 57 Tagen

Die nächste Unterstützung liegt bei 20,80 EUR. Sollte der Kurs dieses Niveau erreichen und halten können, könnte dies als Kaufsignal interpretiert werden.

Fazit:

Die Quartalszahlen von Guess ? werden in 57 Tagen erwartet und die Aktionäre sind gespannt auf die Ergebnisse. Die Analysten prognostizieren einen leichten Rückgang beim Umsatz im Vergleich zum Vorquartal, während der Gewinn voraussichtlich steigen wird. Auf Jahressicht erwarten die Analysten jedoch ein Wachstum sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn. Die Aktie hat in den letzten 30 Tagen an Wert verloren und die Charttechnik deutet kurzfristig auf eine mögliche Unterstützung hin. Aktionäre, die jetzt noch einsteigen wollen, könnten laut Expertenschätzungen mit einem Gewinn rechnen.

