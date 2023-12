Guess ? Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Bezug gesetzt werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Guess? wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet.

Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 8,05 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Guess?-Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 46,7, was bedeutet, dass Guess? weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Guess? eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zu Guess? veröffentlicht. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen auch negative Themen diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite für Guess? beträgt derzeit 5,33 Prozent, was über dem Mittelwert von 3,88 Prozent liegt. Daher erhält Guess? eine "Gut"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.

Das Anleger-Sentiment im Social Media zeigt, dass in den letzten Wochen vermehrt positive Kommentare über Guess? zu beobachten waren, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Häufigkeit der Beiträge zu Guess? zeigt, dass über das Unternehmen in etwa so viel diskutiert wurde wie normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.