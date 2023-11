Guess ? Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Guess? wird aufgrund eines niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) von 9 als unterbewertet betrachtet. Der Durchschnitt in der Branche liegt bei 34. In Bezug auf trendfolgende Indikatoren erhält Guess? eine "Gut"-Bewertung für den 200-Tage-Durchschnitt, da der letzte Schlusskurs darüber liegt. Für den 50-Tage-Durchschnitt wird jedoch eine "Neutral"-Bewertung gegeben, da der letzte Schlusskurs in etwa gleich ist. Die Anlegerstimmung hat sich verbessert, während die Diskussionsintensität unverändert geblieben ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der Relative Strength Index (RSI) deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird Guess? also mit einem "Gut"-Rating bewertet.

