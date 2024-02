Guess ? Aktie: Die Bären zittern!

Die Aktie von Guess? wird derzeit von Analysten als "Neutral" bewertet. In den letzten zwölf Monaten wurden 1 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Guess?. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 22,5 USD, was einem Abwärtspotenzial von -10,04 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 25,01 USD. Daher erhält Guess? insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Guess?-Aktie kurzfristig überverkauft ist, basierend auf dem 7-Tage-RSI von 15,15 Punkten, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis ergibt hingegen eine "Neutral"-Einstufung. Somit erhält Guess? eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat Guess? in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 10,66 Prozent erzielt, was mehr als 20 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Spezialität Einzelhandel"-Branche schneidet Guess? mit einer Rendite von 19,72 Prozent deutlich besser ab, was zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die Stimmung für Guess? hat sich in den vergangenen Wochen eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings wurde eine erhöhte Aktivität der Marktteilnehmer in den sozialen Medien festgestellt, was auf ein gestiegenes Interesse an der Aktie hindeutet und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.