Guerbet Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Guerbet in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Guerbet-Aktie betrachtet, um den aktuellen Trend zu ermitteln. Der Wert des letzten Schlusskurses (19,54 EUR) liegt deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (18,23 EUR), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt einen positiven Trend, wodurch die Guerbet-Aktie auch hier ein "Gut"-Rating erhält.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 für Guerbet zeigen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie mit "Gut" führt.

Insgesamt wird die Guerbet-Aktie daher aufgrund der Analyse des Sentiments, der technischen Entwicklung und des Anlegerverhaltens mit einem insgesamt positiven, aber neutralen Rating versehen.