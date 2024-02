Guerbet Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In den letzten Tagen war die Aktie von Guerbet Gegenstand vieler Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden hauptsächlich positive Meinungen veröffentlicht. Allerdings konzentrierte sich der Meinungsmarkt in letzter Zeit vor allem auf negative Themen rund um Guerbet, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Aus technischer Sicht liegt der Kurs von Guerbet derzeit bei 27,95 EUR, was +39,33 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 sogar +49,07 Prozent, was zu einer insgesamt positiven Einstufung "Gut" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet die Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Der RSI für Guerbet liegt derzeit bei 13,08, was auf eine Überverkaufssituation hinweist. Auch die Betrachtung über 25 Tage (RSI25) ergibt mit einem Wert von 23 eine Überverkaufseinstufung. Insgesamt führt dies zu einer positiven RSI-Einstufung "Gut".

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung rund um Aktien verstärken oder verändern. Bei Guerbet wurde eine mittlere Aktivität gemessen, weshalb die langfristige Stimmung als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" führt.