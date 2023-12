Gudou Aktie: Wer hätte das gedacht?

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Aktie von Gudou war in den letzten zwei Wochen weitgehend neutral. Es gab weder besonders positive noch negative Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Auch das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Gudou zeigt, dass die Aktie im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Hotels, Restaurants und Freizeit" unterbewertet ist, was eine "Gut"-Bewertung auf dieser Grundlage ergibt. In Bezug auf den Relative Strength-Index ist die Aktie ebenfalls als neutral einzustufen, sowohl für den Zeitraum von sieben Tagen als auch für 25 Tage.

Doch in Bezug auf die Dividendenrendite schneidet Gudou im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Hotels, Restaurants und Freizeit-Branche schlecht ab, da sie im Vergleich 0 % Dividende im Vergleich zu durchschnittlich 6,27 % in der Branche ausschüttet. Dies führt zu einer aktuellen Einstufung als "Schlecht". Die Analyse zeigt also, dass die Stimmung der Anleger neutral ist, die fundamentale Bewertung gut ausfällt, der Relative Strength Index neutral ist, und die Dividende als schlecht eingestuft wird.