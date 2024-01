Gudou Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse für Aktien. Dieser Index betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Für Gudou liegt der aktuelle RSI-Wert bei 50, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Eine Ausweitung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt ebenfalls einen Wert von 50, was wiederum auf eine neutrale Bewertung hinweist. Insgesamt ergibt sich somit eine Einstufung "Neutral" für die RSI.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien zeigt sich, dass Gudou mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,85 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dieser verhältnismäßig niedrige Wert kann die Aktie als "günstig" bezeichnen, was ihr eine Bewertung von "Gut" auf Basis fundamentaler Kriterien einbringt.

Beim Vergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Gudou mit einer Rendite von 20,3 Prozent deutlich über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" kann die Aktie mit einer Rendite von 24,74 Prozent eine sehr gute Entwicklung im vergangenen Jahr vorweisen, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Gudou derzeit bei 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,27 Prozent. Diese Konstellation führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie für die Gudou-Aktie.