Gudou Aktie: Ruhig bleiben!

Die Gudou-Aktie wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 beträgt 0,24 HKD, während der Kurs der Aktie (0,237 HKD) um -1,25 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,24 HKD entspricht einer Abweichung von -1,25 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Gudou-Aktie beträgt 50, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit mit einem "Neutral"-Rating bewertet wird. Der RSI der letzten 25 Handelstage (RSI25) ergibt ebenfalls den Wert 50 und führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Gudou-Aktie wurden in den letzten Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt. Weder eine Tendenz zu besonders positiven noch zu negativen Themen in den sozialen Medien, noch signifikante Unterschiede in der Anzahl der Beiträge konnten ausgemacht werden. Daher wird auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Aus fundamentaler Sicht weist die Gudou-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,85 auf, was 58 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" (30,95). Diese Kennzahl signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut" im Rahmen der fundamentalen Analyse.

