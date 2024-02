Gudou Aktie: Ist das noch normal?

Der Aktienkurs von Gudou hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" als äußerst erfolgreich erwiesen. Mit einer Rendite von 22,8 Prozent liegt Gudou um mehr als 27 Prozent über dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche, die eine mittlere Rendite von -7,87 Prozent in den letzten 12 Monaten verzeichnete, konnte Gudou mit einer Rendite von 30,66 Prozent deutlich überzeugen. Diese positive Entwicklung führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Gudou-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,24 HKD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,237 HKD, was einer Abweichung von -1,25 Prozent entspricht. Daher wird eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen auf eine ähnliche Entwicklung hin und führen zu einem insgesamt "Neutral"-Rating in der einfachen Charttechnik.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Gudou wurde in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen deutet darauf hin, dass überwiegend neutrale Themen diskutiert wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt wird die Gudou-Aktie aus fundamentaler Sicht als unterbewertet angesehen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,85 weist sie einen deutlichen Abstand von 57 Prozent zum Branchen-KGV von 30,12 auf. Auf dieser Grundlage wird eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.