Gubra-Aktie: Der nächste Biotech-Highflyer?

Die Gubra-Aktie (WKN: A3D9NV) kannte in jüngster Vergangenheit nur eine Richtung: nach oben. Das Papier des dänischen Wirkstoffforschers stieg in den vergangenen sechs Monaten um rund +70%. Allein in den letzten fünf Handelstagen betrug das Kursplus gut +20%. Was steckt hinter dem Börsenerfolg des dänischen Pharma-Unternehmens?