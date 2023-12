Guardion Health Sciences Aktie: Das wird teuer!

Die Guardion Health Sciences-Aktie wird derzeit mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent bewertet, was 3,26 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Dividendenpolitik des Unternehmens. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Aktie bei 6,64 USD liegt, während der Aktienkurs selbst bei 5,34 USD liegt, was einen Abstand von -19,58 Prozent darstellt. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 6,09 USD, was einer Differenz von -12,32 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Einstufung auf Basis der beiden Zeiträume.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt aktuell 73,51, was auf eine Überkauft-Situation hindeutet und somit zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 57, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Schlecht".

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Guardion Health Sciences in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein sinkendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet.