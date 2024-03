Guardian Exploration ist zurück!

Die Aktie der Guardian Exploration hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 0,06 CAD für den Schlusskurs erreicht. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 0,12 CAD, was einem Unterschied von +100 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Gut"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,1 CAD liegt über dem letzten Schlusskurs (+20 Prozent), was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Guardian Exploration-Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Branchenvergleich hat die Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 242,86 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche im Durchschnitt nur um 5,51 Prozent gestiegen sind. Das bedeutet eine Outperformance von +237,35 Prozent für Guardian Exploration. Auch im "Energie"-Sektor lag die Aktie mit 237,35 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem weiteren "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen führte zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft werden kann.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 197,63 auf, was 295 Prozent höher ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" (KGV: 50,09). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aus fundamentaler Sicht.