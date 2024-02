Guardian Exploration Aktie: Das wird teuer!

Die Aktie von Guardian Exploration weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 8,09 Prozent. In der Kategorie Dividende erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund dieser Diskrepanz.

In puncto Fundamentaldaten liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guardian Exploration bei 197,63, was über dem Branchendurchschnitt von 295 Prozent liegt. Die Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" weist hingegen einen Wert von 50,03 auf. Somit erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund ihrer aktuellen Überbewertung basierend auf fundamentalen Kriterien.

Die Einschätzung der Aktienkurse bei Guardian Exploration kann auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung beeinflusst werden. Analysen sozialer Plattformen zeigen, dass die Stimmung der Kommentatoren neutral war und die Diskussionen in den sozialen Medien in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen betrachteten. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse der Guardian Exploration-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,06 CAD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug jedoch 0,11 CAD, was einem Unterschied von 83,33 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Allerdings liegt der 50-Tages-Durchschnitt bei 0,12 CAD, was unter dem letzten Schlusskurs liegt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis führt. Insgesamt erhält Guardian Exploration daher eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.