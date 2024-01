Guardian Exploration Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Die Bewertung einer Aktie durch Sentiment und Buzz im Internet ist entscheidend. Bei Guardian Exploration zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls neutral. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Guardian Exploration liegt bei 100 Punkten, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 zeigt hingegen weder überkauft noch überverkauft an und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Wertpapier ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Im Vergleich zur Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" hat Guardian Exploration in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von 197,14 Prozent erzielt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet weist Guardian Exploration ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 197,63 auf, was 350 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund des verhältnismäßig hohen KGV erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating auf fundamentaler Basis.