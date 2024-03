Guardian Exploration Aktie: Lieber beobachten als handeln

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet liefert wichtige Erkenntnisse zur Bewertung einer Aktie. Bei Guardian Exploration zeigen sich interessante Ergebnisse. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist gering, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende ist Guardian Exploration mit einer Dividende von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Öl Gas & Kraftstoffverbrauch (7,94 %) niedriger einzustufen, was zu einer schlechten Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Guardian Exploration neutral ist. Der RSI7-Wert beträgt 44,44 und der RSI25-Wert beträgt 50, was zu einer neutralen Empfehlung führt.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt hat Guardian Exploration in den letzten 12 Monaten eine Performance von 242,86 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um 4,09 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Outperformance von +238,76 Prozent, was zu einem guten Rating in dieser Kategorie führt.