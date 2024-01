Guardian Capital Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen misst, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Gesamtbewegungen in Bezug setzt. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Für die Guardian Capital liegt der RSI bei 74,78, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 62 für die Guardian Capital, was auf eine neutrale Situation hinweist und daher mit "Neutral" bewertet wird.

Die technische Analyse, die sich auf trendfolgende Indikatoren konzentriert, zeigt, dass der gleitende Durchschnitt für die Guardian Capital-Aktie bei 42,58 CAD liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Sowohl der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt als auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt weisen auf eine ähnliche "Neutral"-Bewertung hin.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass die meisten Analysten in den letzten 12 Monaten eine positive Empfehlung für die Guardian Capital ausgesprochen haben, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Guardian Capital liegt bei 53,33 CAD, was auf eine positive Entwicklung des Aktienkurses um 24,58 Prozent hinweist.

Im Branchenvergleich erzielte die Guardian Capital in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +1,38 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Kapitalmärkte"-Branche und lag nur um 0,22 Prozent unter dem Durchschnittswert des "Finanzen"-Sektors. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen eine gemischte Bewertung für die Guardian Capital, wobei der RSI auf eine überkaufte Situation hinweist, die technische Analyse jedoch zu einer neutralen Bewertung führt. Die Analysteneinschätzung und der Branchenvergleich deuten jedoch auf eine positive Entwicklung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.