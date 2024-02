Guardian Capital Aktie: Jetzt aber!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Guardian Capital ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt sehr positiv. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen, die wir analysiert haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. In den Diskussionen standen in den letzten Tagen besonders positive Themen im Mittelpunkt, was dazu führt, dass die Einschätzung insgesamt als "Gut" bewertet wird.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Guardian Capital-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 43,03 CAD lag, während der aktuelle Kurs bei 49,73 CAD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +15,57 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 44,9 CAD über dem letzten Schlusskurs (+10,76 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung für Guardian Capital ausgesprochen haben, geben insgesamt ein "Gut", da 2 Kaufempfehlungen, 1 Halten-Empfehlung und 0 Verkaufsempfehlungen vorliegen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Guardian Capital vor. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Guardian Capital liegt bei 53,33 CAD, was einer erwarteten Entwicklung um 7,25 Prozent entspricht, da der aktuelle Kurs bei 49,73 CAD liegt. Dafür gibt es das Rating "Gut". Die Gesamteinschätzung der Analysten führt daher ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut".

Im Vergleich zu Aktien aus dem Finanzsektor hat die Guardian Capital-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 28,09 Prozent erzielt, was 24,33 Prozent über dem Durchschnitt (3,75 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kapitalmärkte" beträgt 1,13 Prozent, wobei Guardian Capital aktuell 26,96 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.