Guardian Capital Aktie: Es wird konkret!

Die Aktienanalyse von Guardian Capital zeigt interessante Entwicklungen sowohl in der technischen als auch fundamentalen Analyse.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Guardian Capital-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet. Dieser Wert liegt aktuell bei 42,97 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 49,3 CAD liegt, was einer Abweichung von +14,73 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie als "Gut" bewertet. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage, was zu einem "Gut"-Rating führt.

In der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet, welches bei Guardian Capital bei einem Wert von 6 liegt. Im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Kapitalmärkte" (KGV von 129,87) liegt das KGV von Guardian Capital deutlich unter dem Durchschnitt, wodurch die Aktie als unterbewertet eingestuft und mit einem "Gut"-Rating versehen wird.

Einen weiteren Beitrag zur Einschätzung der Aktie liefert die Betrachtung des Sentiments und Buzz im Internet. Dabei zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Des Weiteren gibt es kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung, wodurch die Aktie erneut eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung auf dieser Ebene.

Abschließend wird der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, der anzeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Guardian Capital-Aktie liegt bei 40, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen eine Überverkaufssituation, wodurch das Wertpapier abweichend als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating für Guardian Capital.

