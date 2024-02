Guardforce AI Company Aktie: Das ist Wahnsinn!

Die technische Analyse der Guardforce Ai-Aktie deutet auf gemischte Signale hin. Der aktuelle Kurs von 3,49 USD liegt 19,77 Prozent unter dem GD200 (4,35 USD), was als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Auf der anderen Seite weist der GD50 einen Kurs von 2,94 USD auf, was einem Abstand von +18,71 Prozent entspricht und somit als "Gut"-Signal interpretiert wird. Die Kombination dieser Werte führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Guardforce Ai-Aktie derzeit mit einem Wert von 20,25 als überverkauft gilt, was als "Gut"-Signal bewertet wird. Auf der Basis des RSI25, der die relative Bewegung über 25 Tage misst, ergibt sich ein Wert von 44, was auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung für den RSI.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass die Stimmung in Bezug auf Guardforce Ai in den letzten Wochen deutlich positiver geworden ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war jedoch in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich, wodurch die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Grundlage mit einem "Gut" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Guardforce Ai in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Positive Themen standen in den vergangenen Tagen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die Anleger-Stimmung.