Guardforce AI Company Aktie: Wo soll das noch hinführen?

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI für Guardforce Ai liegt bei 52,97 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit einem Wert von 44,91 ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden überwiegend positive Themen über Guardforce Ai diskutiert. An acht Tagen dominierte die positive Kommunikation, an zwei Tagen überwog die negative. In den letzten ein bis zwei Tagen haben jedoch negative Themen an Bedeutung gewonnen, was zu einer heutigen "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Guardforce Ai-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 4,28 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 2,67 USD liegt deutlich darunter (-37,62 Prozent Unterschied), was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt (2,9 USD) weisen nach unten (-7,93 Prozent Abweichung), was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung in der einfachen Charttechnik führt.

Der weiche Faktor des Sentiments und Buzz wird auch berücksichtigt, wobei die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine Rolle spielt. Die Diskussionsintensität zu Guardforce Ai hat nur eine geringe Aktivität im Netz gezeigt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was die Gesamtbewertung auf "Schlecht" festlegt. Damit wird Guardforce Ai insgesamt als "Schlecht"-Wert eingestuft.