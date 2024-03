Guardforce AI Company Aktie: Was soll man davon noch halten?

Die Guardforce Ai liegt mit einem Kurs von 3,57 USD derzeit um +19,4 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Im Gegensatz dazu ist die Einstufung auf Basis der vergangenen 200 Tage "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -10,75 Prozent liegt. Daher wird die Aktie insgesamt aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme an negativen Kommentaren über Guardforce Ai in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte sich im roten Bereich, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion führt. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Guardforce Ai weniger diskutiert als normal, und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, sowohl innerhalb von 7 Tagen mit einem RSI von 56, als auch über 25 Tage mit einem RSI von 49. Daher wird die Einstufung in dieser Kategorie als "Neutral" vergeben.

In den letzten zwei Wochen wurde Guardforce Ai von den überwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Unsere Redaktion kommt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung daher auf dieser Ebene eine Einstufung von "Gut" erlaubt. Insgesamt erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung.