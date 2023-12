Guardforce AI Company Aktie: Was könnte passieren?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekannter Indikator, der die Dynamik eines Aktienkurses bewertet. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100. Der Guardforce Ai-RSI liegt bei 51,25, was ihn als "Neutral" einstuft. Der RSI25 beträgt 46,6, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt führt dies zu einem "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse beinhaltet trendfolgende Indikatoren, die anzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Ein solcher Indikator ist der gleitende Durchschnitt, der für die Guardforce Ai-Aktie aktuell bei 6,2 USD für die letzten 200 Handelstage liegt. Der letzte Schlusskurs von 3,35 USD liegt deutlich darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 3,62 USD unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird Guardforce Ai auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Die Einschätzung einer Aktie kann auch durch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet beeinflusst werden. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung werden dabei berücksichtigt. Bei Guardforce Ai ist die Diskussionsintensität durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine negative Veränderung auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Die Meinungen und Stimmungen rund um Guardforce Ai auf Plattformen der sozialen Medien deuten ebenfalls auf eine "Neutral"-Einstufung hin. In den vergangenen Wochen überwiegen die negativen Meinungen in den Kommentaren und Meinungen, während überwiegend neutrale Themen angesprochen wurden. Zusammengefasst ist die Aktie von Guardforce Ai bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet.