Guardforce AI Company Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Weitere Suchergebnisse zu "Recordati":

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie der Guardforce Ai als Neutral-Titel eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und weist diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Guardforce Ai-Aktie beträgt 48,83, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert bei 41,84 liegt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum führt. Das Gesamtranking des Relative Strength Indikators ergibt daher eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Stimmungsindikator für die Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt auch über die Aktie von Guardforce Ai diskutiert, wobei hauptsächlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Zudem haben sich die Diskussionen in den letzten Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Guardforce Ai beschäftigt, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung führt.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Guardforce Ai mittlerweile auf 4,2 USD, während der Aktienkurs selbst bei 2,98 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -29,05 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 2,86 USD, was die Aktie aus dieser Sichtweise als "Neutral" einstuft. Die Gesamtnote lautet daher "Neutral".

Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit Hilfe der Sentiment- und Buzz-Analyse präzise und frühzeitig erkennen. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für Guardforce Ai jedoch deutlich verbessert, weshalb die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Guardforce Ai wurde in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität gemessen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.