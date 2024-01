Guardant Health Aktie: Was für ein Plan!

Die Guardant Health-Aktie wird derzeit von Analysten als "Gut" bewertet. Diese Einschätzung basiert auf 10 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. In jüngsten Berichten haben die Analysten jedoch eine andere Beurteilung abgegeben - das durchschnittliche Rating für das Guardant Health-Wertpapier im letzten Monat ist "Neutral" (0 Gut, 2 Neutral, 0 Schlecht). Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten von 51,5 USD hat das Wertpapier ein Aufwärtspotenzial von 106,58 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs von 24,93 USD), was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Guardant Health eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen keine signifikante Veränderung bei Guardant Health festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Bei der Kommunikationsfrequenz wurde jedoch eine leichte Reduktion festgestellt, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Guardant Health in diesem Bereich daher ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Guardant Health beträgt derzeit 64,63 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt an, dass Guardant Health weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 53,32), was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor liegt die Rendite von Guardant Health mit -0,55 Prozent mehr als 21 Prozent darunter. Die "Gesundheitsdienstleister"-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 36,06 Prozent, während Guardant Health mit 36,61 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.