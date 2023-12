Guardant Health Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Dabei liegt der kurzfristige RSI von Guardant Health in den letzten 7 Tagen bei 42,68 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 35,79 Punkten, was dazu führt, dass auch hier die Aktie als "Neutral" eingestuft wird.

Die Einschätzungen von Anlegern basieren nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. In den sozialen Medien wurden überwiegend positive Kommentare zu Guardant Health abgegeben. In den letzten zwei Tagen waren jedoch hauptsächlich negative Themen präsent, was zu einer "Neutral"-Einstufung in Bezug auf die Stimmung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" hat Guardant Health eine Rendite von -53,05 Prozent erzielt, was mehr als 61 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Gesundheitsdienstleister" verzeichnet eine mittlere Rendite von -17,9 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Guardant Health mit 35,15 Prozent deutlich darunter liegt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Insgesamt bewerten die Analysten die Guardant Health-Aktie als "Gut", wobei 11 Bewertungen positiv, 3 neutral und keine negativ ausfallen. Die durchschnittliche Empfehlung aus dem letzten Monat ist jedoch "Neutral". Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 51,5 USD, was ein Potenzial von 89,2 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs von 27,22 USD bedeutet.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Bewertung für Guardant Health basierend auf der gesamten Analysteneinschätzung.