Guardant Health Aktie: So kann es weitergehen!

Guardant Health hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -30,53 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -33,03 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Gesundheitsdienstleister"-Branche bedeutet. Im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite von Guardant Health um 24,65 Prozent niedriger. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Analysten bewerten die Aktie von Guardant Health langfristig als "Gut", mit 8 positiven, 3 neutralen und 0 negativen Bewertungen von insgesamt 18 Analysten. Es gibt keine neuen Analystenupdates aus dem letzten Monat, aber das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 49,63 USD, was einer Erwartung von 119 Prozent entspricht.

Die Dividendenrendite von Guardant Health beträgt derzeit 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 91,45 % als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt Guardant Health eine erhöhte Diskussionsintensität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für die Aktie von Guardant Health.