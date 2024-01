Guaranty Bancshares Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung der Guaranty Bancshares -Tx wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Die Analyse ergab eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Einstufung führte.

Im Branchenvergleich erzielte die Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -8,74 Prozent, was einer Underperformance von -9,89 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche entspricht. Im Vergleich zum Durchschnitt des "Finanzen"-Sektors lag die Rendite sogar um 17,9 Prozent darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führte.

Der Relative Strength Index (RSI) wurde ebenfalls analysiert. Der 7-Tage-RSI zeigt, dass die Aktie derzeit überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Hingegen ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft und wird daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt der Wert der Guaranty Bancshares -Tx bei 11, was 28 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 15 liegt. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Guaranty Bancshares kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Guaranty Bancshares jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Guaranty Bancshares-Analyse.

Guaranty Bancshares: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...