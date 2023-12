Guaranty Bancshares Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Weitere Suchergebnisse zu "Guaranty Bancshare":

Die Dividendenrendite von Guaranty Bancshares -Tx liegt derzeit bei 3,22 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 138,67 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Guaranty Bancshares -Tx ist positiv, da vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Die Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen ebenfalls mit den positiven Themen rund um Guaranty Bancshares -Tx beschäftigt, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Guaranty Bancshares -Tx liegt bei 38,83, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 33, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guaranty Bancshares -Tx liegt bei 11, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 15,49 als unterbewertet angesehen wird. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.