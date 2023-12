Guaranty Bancshares Aktie: Grund zur Freude?

Weitere Suchergebnisse zu "Guaranty Bancshare":

Die Analyse des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Guaranty Bancshares -Tx in den letzten Wochen kaum verändert hat. Basierend auf dieser Analyse erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in Bezug auf Guaranty Bancshares -Tx in den letzten vier Wochen, weshalb die Aktie ebenfalls als "Neutral" bewertet wird.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guaranty Bancshares -Tx bei 11,25, was unter dem Branchendurchschnitt von 15,92 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf fundamentalen Basis.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor zeigt sich, dass die Rendite von Guaranty Bancshares -Tx bei -8,74 Prozent liegt, mehr als 13 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von -4,51 Prozent. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich der Dividendenrendite weist Guaranty Bancshares -Tx derzeit eine Rendite von 3,22 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 138,15 %. Die Differenz von 134,93 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Insgesamt ergibt sich ein gemischtes Bild für die Bewertung von Guaranty Bancshares -Tx, wobei fundamentale Kriterien eine positive Bewertung zeigen, während die Rendite und die vergangene Performance der Aktie eher negativ ausfallen.