Guanhao Biotech Aktie: Das ist ein Knall!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guanhao Biotech liegt derzeit bei 46, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Biotechnologiebranche (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Nach fundamentaler Analyse wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft, da sie weder unterbewertet noch überbewertet erscheint.

In Bezug auf Dividendenrendite weist Guanhao Biotech derzeit eine Rendite von 0 % auf, was unter dem Branchendurchschnitt ("Biotechnologie") von 1,48 % liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in Bezug auf ausgeschüttete Dividenden.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist und eine neutrale Einschätzung ergibt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in letzter Zeit kaum verändert, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In der technischen Analyse befindet sich der aktuelle Kurs von Guanhao Biotech mit 13,22 CNH um -6,9 % unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristig schlechten Einschätzung. In Bezug auf die letzten 200 Tage liegt die Bewertung ebenfalls bei "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -5,16 % liegt. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.