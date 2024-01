Guanhao Biotech Aktie: Wohin geht die Reise?

Weitere Suchergebnisse zu "Aston Martin Lagonda Global Holdings":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne ermöglichen. Unter Berücksichtigung des RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Guanhao Biotech liegt der RSI7 aktuell bei 39,56 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass die Aktie auf dieser Basis überkauft ist und erhält daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Guanhao Biotech ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 46,11 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Die Aktie erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien eine "Neutral"-Bewertung.

Aus charttechnischer Sicht ist die Guanhao Biotech mit einem Kurs von 13,33 CNH inzwischen -6,59 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Auf der Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" hat sich die Rendite von Guanhao Biotech mit 30,89 Prozent deutlich überdurchschnittlich entwickelt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.