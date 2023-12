Guanhao Biotech Aktie: Wann tut sich was?

Die Guanhao Biotech wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses derzeit als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 13,84 CNH, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (14,05 CNH) um +1,52 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 14,23 CNH, was einer Abweichung von -1,26 Prozent entspricht. Somit ist die Aktie in diesem Zeitraum ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit das Rating "Neutral".

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Guanhao Biotech derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 1,47 liegt. Die Redaktion gibt daher eine "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik.

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Guanhao Biotech liegt bei 46,11, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv in Bezug auf Guanhao Biotech. Die Anleger haben in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert, was insgesamt zu einer "Gut"-Einschätzung durch die Redaktion führt.