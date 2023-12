Guanhao Biotech Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Der Aktienkursvergleich von Guanhao Biotech zeigt eine starke Performance von 24,09 Prozent in den letzten 12 Monaten. Im Gegensatz dazu verzeichnete die "Biotechnologie"-Branche im Durchschnitt einen Rückgang von -0,5 Prozent, was bedeutet, dass Guanhao Biotech mit einer Outperformance von +24,6 Prozent abschneidet. Auch der "Gesundheitspflege"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -2,57 Prozent, wobei Guanhao Biotech 26,67 Prozent über diesem Durchschnittswert liegt. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem positiven "Gut"-Rating für Guanhao Biotech in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Guanhao Biotech zeigt der RSI7 einen Wert von 76,27 Punkten an, was auf eine Überkauftheit hinweist und somit eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI ergibt. Der RSI25 liegt bei 62,7, was darauf hindeutet, dass Guanhao Biotech weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen bei Guanhao Biotech keine signifikanten Veränderungen. Somit wird das Kriterium mit "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion zeigt keine signifikanten Unterschiede und wird ebenfalls mit "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Guanhao Biotech daher in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guanhao Biotech liegt bei 46, was im Vergleich zu anderen Werten aus der "Biotechnologie"-Branche auf einem ähnlichen Niveau liegt und somit eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.

Insgesamt zeigt Guanhao Biotech eine starke Performance in Bezug auf den Aktienkursvergleich, weist jedoch gemischte Bewertungen in Bezug auf den RSI, das Sentiment und den Buzz sowie das fundamentale KGV auf.