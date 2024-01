Guanhao Biotech Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier zum aktuellen Zeitpunkt "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Guanhao Biotech wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 54,08 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu zeigt der 25-Tage-RSI, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs von Guanhao Biotech bei 13,56 CNH und ist damit -4,57 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -2,87 Prozent, was ebenfalls zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen aus dem Sektor "Gesundheitspflege" zeigt sich, dass Guanhao Biotech eine Rendite von 30,89 Prozent erzielt hat, was 32,73 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Für die Branche "Biotechnologie" liegt die jährliche Rendite bei 0,39 Prozent, und Guanhao Biotech übertrifft diesen Wert um 30,5 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf Dividenden liegt Guanhao Biotech mit einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Biotechnologie (1,49 %) niedriger. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Die Differenz beträgt 1,49 Prozentpunkte.