Guangzhou Zhujiang Industrial Development wird immer uninteressanter …

Die Analyse der Aktie von Guangzhou Pearl River Development ergibt ein gemischtes Bild. Die Diskussionsintensität im Netz war in den vergangenen Monaten eher schwach, was zu einer negativen Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen war positiv, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Unsere Analysten haben auch die Stimmung auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer positiven Einstufung führt. Die Betrachtung von Handelssignalen ergab jedoch eine negative Bewertung auf dieser Ebene, was zu einer neutralen Gesamteinstufung führt.

Der Relative Strength-Index zeigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung für die Aktie von Guangzhou Pearl River Development. Sowohl der RSI7 (für sieben Tage) als auch der RSI25 (für 25 Tage) liegen im neutralen Bereich.

Insgesamt ergibt die technische Analyse ein negatives Bild, da die Aktie sowohl kurzfristig als auch auf Basis der vergangenen 200 Tage unter dem gleitenden Durchschnitt liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Schlecht" eingestuft.