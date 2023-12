Guangzhou Zhujiang Industrial Development Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Weitere Suchergebnisse zu "Solis Minerals":

Die Guangzhou Pearl River Development-Aktie wird aus charttechnischer Sicht neutral bewertet. Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs, ergibt sich eine Abweichung von +1,61 Prozent. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt eine geringe Abweichung von +0,53 Prozent. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, wobei die Diskussion an sechs Tagen von negativen Themen dominiert wurde. Auch statistische Auswertungen basierend auf historischen Datenmengen haben einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben, was zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 57, was auf eine neutrale Bewertung der Aktie hindeutet. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis führt zu einer neutralen Einstufung. Insgesamt erhält die Aktie daher auch nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine geringere Diskussionsintensität und eine negative Stimmungsänderung. Daher wird die Guangzhou Pearl River Development-Aktie auch in dieser Hinsicht als "Schlecht" eingestuft.