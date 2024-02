Guangzhou Zhujiang Industrial Development Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Weitere Suchergebnisse zu "Mercedes-Benz Group AG":

Auf Basis des Relative Strength-Index wird die Aktie der Guangzhou Pearl River Development als Neutral-Titel betrachtet. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Guangzhou Pearl River Development-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 58,93 und ein Wert für den RSI25 von 58,95, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Diskussionsintensität nur eine schwache Aktivität hervorgebracht hat. Daher erhält Guangzhou Pearl River Development in diesem Bereich die Einschätzung "Schlecht". Die Rate der Stimmungsänderung hingegen erfährt eine positive Änderung und führt zu einer "Gut"-Einstufung. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut"-Wert bewertet.

Die Guangzhou Pearl River Development wird derzeit mit einem Kurs von 2,85 CNH gehandelt, was -16,18 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Schlecht". Auf Basis der letzten 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf -21,7 Prozent beläuft. Insofern wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Die Analyse der Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen ergab, dass die Stimmung neutral war, jedoch in den letzten ein bis zwei Tagen positive Themen aufgegriffen wurden. Deshalb erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Gut". Die Analyse von Handelssignalen ergab drei konkret berechnete Signale (3 "Schlecht", 0 "Gut"), was zu einer "Schlecht" Bewertung auf der Ebene der Handelssignale führt. Daher wird die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

