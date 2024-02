Guangzhou Zhujiang Brewery Aktie: Ein sicheres Investment?

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild von Guangzhou Zhujiang Brewery in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "neutral" bewertet. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Guangzhou Zhujiang Brewery daher eine Bewertung von "gut".

In Bezug auf die Dividende weist das Unternehmen eine Rendite von 1,55 % auf, was 0,3 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 1,85 % ist. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich als "neutral" eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Verbrauchsgüter" hat Guangzhou Zhujiang Brewery im letzten Jahr eine Rendite von -1,26 Prozent erzielt, was 19,46 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Für Wertpapiere aus der Branche "Getränke" beträgt die mittlere jährliche Rendite -20,41 Prozent, und Guangzhou Zhujiang Brewery liegt aktuell 19,15 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "gut" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guangzhou Zhujiang Brewery liegt mit einem Wert von 26,02 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien eine Bewertung von "neutral".