Guangzhou Zhujiang Brewery Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Die Stimmung der Anleger ist ein wichtiger Faktor bei der Einschätzung von Aktienkursen. Analysten haben die Guangzhou Zhujiang Brewery auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare größtenteils positiv waren. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" führt.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um herauszufinden, ob sich die Aktie in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 8,75 CNH, was deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs von 7,9 CNH liegt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Basis. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt beträgt 8,14 CNH, was näher am letzten Schlusskurs liegt, und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf Basis dieser Indikatoren mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt für einen Zeitraum von 7 Tagen 39,62, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 für 25 Tage beläuft sich auf 62,87, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich also ein Rating von "Neutral" basierend auf dem RSI.

Die Dividendenrendite der Guangzhou Zhujiang Brewery-Aktie beträgt 1,44 Prozent, was nur geringfügig unter dem Branchendurchschnitt von 1,71 Prozent liegt. Daher wird die Dividendenpolitik der Aktie ebenfalls mit "Neutral" bewertet, da die Dividende in Relation zum aktuellen Aktienkurs gesetzt wird.