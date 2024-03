Guangzhou Zhujiang Brewery Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Die Dividendenrendite für Guangzhou Zhujiang Brewery beträgt derzeit 1,55 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 1,18 Prozent liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Das Anleger-Sentiment für Guangzhou Zhujiang Brewery war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An sechs Tagen war das Stimmungsbarometer positiv, während keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. Die Anleger zeigten sich größtenteils neutral an einem Tag. In den letzten Tagen waren die Anleger weiterhin hauptsächlich an positiven Themen interessiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guangzhou Zhujiang Brewery beträgt 25, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Getränkebranche als neutral eingestuft wird.

In den letzten 12 Monaten erzielte Guangzhou Zhujiang Brewery eine Performance von -14,01 Prozent, während ähnliche Unternehmen in der Getränkebranche im Durchschnitt um -22,21 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +8,2 Prozent im Branchenvergleich und führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.