Guangzhou Zhujiang Brewery Aktie: Lieber erstmal halten!

Der Aktienkurs von Guangzhou Zhujiang Brewery hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 9,65 Prozent erzielt, was 15,86 Prozent über dem Durchschnitt für Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Getränke" beträgt -6,02 Prozent, wobei Guangzhou Zhujiang Brewery aktuell 15,67 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse zeigt die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Guangzhou Zhujiang Brewery-Aktie, dass der Wert aktuell bei 8,79 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 7,83 CNH liegt, was einem Unterschied von -10,92 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Analyse wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt dieser 8,23 CNH, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs mit -4,86 Prozent Unterschied auf ähnlichem Niveau liegt. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Guangzhou Zhujiang Brewery-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guangzhou Zhujiang Brewery liegt aktuell bei 26. Im Vergleich haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Getränke" im Durchschnitt ein KGV von 0. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Guangzhou Zhujiang Brewery damit weder unterbewertet noch überbewertet, und erhält daher in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Was die Dividende betrifft, so liegt die Dividendenrendite von Guangzhou Zhujiang Brewery aktuell bei 1,44 %, was 0,23 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.