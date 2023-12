Guangzhou Zhiguang Electric Aktie: Was wird das noch werden?

Die Guangzhou Zhiguang Electric hat beschlossen, eine Dividende auszuschütten, die im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Elektrischen Ausrüstung mit den aktuellen Kursen eine etwas niedrigere Dividendenrendite von 1,4 % aufweist. Dies liegt 0,1 Prozentpunkte unter dem üblichen Durchschnitt von 1,5 %, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Guangzhou Zhiguang Electric zeigt einen Wert von 70,21, was als überkauft betrachtet wird und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beträgt 66, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie eine Einstufung als "Schlecht" vergeben.

Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) der Guangzhou Zhiguang Electric liegt bei 124,8, was auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt liegt und daher eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte die Guangzhou Zhiguang Electric eine Performance von -14,24 Prozent, was eine Underperformance von -13,21 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite mit -0,71 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.