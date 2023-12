Guangzhou Zhiguang Electric Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Die Aktie von Guangzhou Zhiguang Electric bietet derzeit eine Dividendenrendite von 1,4%, was 0,12 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt für Elektrische Ausrüstung liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Die Stimmung unter den Anlegern in Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv, basierend auf den Auswertungen der vergangenen zwei Wochen. Positive Themen dominierten die Diskussionen und führten zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine schlechte Bewertung der Guangzhou Zhiguang Electric-Aktie. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt weisen auf eine negative Entwicklung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in Bezug auf die einfache Charttechnik führt.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt verzeichnete die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -14,24%, was 14,13 Prozentpunkte unter dem Durchschnitt für den Industriesektor und 14,07 Prozentpunkte unter dem Durchschnitt für die Branche Elektrische Ausrüstung liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.