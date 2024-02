Guangzhou Zhiguang Electric Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

In den letzten vier Wochen wurde eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Guangzhou Zhiguang Electric in den sozialen Medien verzeichnet. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat ebenfalls leicht abgenommen. Aufgrund dieser Entwicklungen wird die Aktie daher mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Die aktuelle Dividendenrendite für Guangzhou Zhiguang Electric beträgt 1,96 Prozent, was nur leicht über dem Durchschnitt von 1,04 Prozent liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Aktie von Guangzhou Zhiguang Electric liegt bei 33, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Auch der RSI auf 25-Tage Basis von 65,34 führt zu einer neutralen Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für die Aktie nach RSI-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien gegenüber Guangzhou Zhiguang Electric wird als neutral bewertet. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden jedoch vor allem positive Themen rund um das Unternehmen aufgegriffen, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft wird.