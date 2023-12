Guangzhou Yuexiu Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guangzhou Yuexiu Capital liegt mit 12,56 auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche "Kapitalmärkte". Dies entspricht einem geringen Abstand von 0 Prozent. Auf Grundlage fundamentaler Kriterien erhält die Aktie daher eine neutrale Bewertung.

Aus technischer Sicht zeigt sich eine negative Tendenz. Der durchschnittliche Schlusskurs der letzten 200 Handelstage beträgt 6,75 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 6,35 CNH lag, was einen Unterschied von -5,93 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 6,56 CNH liegt der letzte Schlusskurs mit -3,2 Prozent auf ähnlichem Niveau. Daher erhält die Aktie eine neutrale Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation hat sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert, weshalb die Aktie eine negative Bewertung erhält. Ebenso deutet eine verringerte Aktivität in den sozialen Medien auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hin. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit "Schlecht" bewertet.

Im Bereich der Dividendenrendite hat Guangzhou Yuexiu Capital mit 2,58% einen Mehrertrag von 1,13 Prozentpunkten gegenüber dem Branchendurchschnitt "Kapitalmärkte" zu bieten, wodurch die Ausschüttungspolitik des Unternehmens positiv bewertet wird.