Guangzhou Yuexiu Aktie: Jetzt ist alles möglich

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Für Guangzhou Yuexiu Capital wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage und der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 56,25 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 auf 25-Tage-Basis zeigt einen Wert von 46,22, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes bei Guangzhou Yuexiu Capital. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich, da keine auffälligen Tendenzen in den sozialen Medien festgestellt wurden.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guangzhou Yuexiu Capital liegt bei 11, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Kapitalmärkte" (KGV von 0) als neutral betrachtet wird.

In der technischen Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Guangzhou Yuexiu Capital-Aktie von 6 CNH eine -7,69-prozentige Entfernung vom GD200 (6,5 CNH), was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 5,88 CNH auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Guangzhou Yuexiu Capital-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.