Guangzhou Yuexiu Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Der Aktienkurs von Guangzhou Yuexiu Capital hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 1,07 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Finanzsektor liegt die Rendite 1,01 Prozent unter dem Durchschnitt von 2,08 Prozent. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Unternehmen im Bereich Kapitalmärkte beträgt 4,82 Prozent, wobei Guangzhou Yuexiu Capital aktuell 3,75 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guangzhou Yuexiu Capital beträgt derzeit 11, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Kapitalmarktsektor als neutral eingestuft wird.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 6,73 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 5,92 CNH liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie 12,04 Prozent unter dem GD200 liegt und 8,36 Prozent unter dem GD50 der letzten 50 Tage, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Guangzhou Yuexiu Capital ist insgesamt neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung der Anlegerstimmung als "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Einschätzung der Aktie basierend auf der Anlegerstimmung.