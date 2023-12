Guangzhou Yuexiu Aktie: Finger weg?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. In Bezug auf Guangzhou Yuexiu Capital wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Aktuell liegt der RSI7 bei 62,5 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 hingegen zeigt an, dass Guangzhou Yuexiu Capital überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen neutral, mit überwiegend positiven Diskussionen an fünf Tagen und überwiegend negativen an drei Tagen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt positiv über das Unternehmen gesprochen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt für Guangzhou Yuexiu Capital auf 50- und 200-Tages-Basis negativ ist. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 6,72 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 6,02 CNH liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 6,42 CNH unter dem letzten Schlusskurs von 6,02 CNH, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Guangzhou Yuexiu Capital im vergangenen Jahr eine Rendite von 1,07 Prozent erzielt, was 0,61 Prozent unter dem Durchschnitt im Finanzsektor liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Kapitalmärkte" beträgt 4,66 Prozent, wobei Guangzhou Yuexiu Capital aktuell 3,59 Prozent darunter liegt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

